Главврач станции скорой помощи имени Пучкова рассказал о работе во время пандемии

Главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов рассказал о работе во время пандемии.

«Работа в условиях коронавирусной инфекции, в условиях эпидемии ни в коем случае не исключала работу с другими пациентами, которые не заболели коронавирусом, поэтому в этом отношении мы работали так, как и работали раньше», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, даже в дни особо напряжённой работы скорой все пациенты, нуждавшиеся в госпитализации, были обеспечены стационарной помощью.

«Если говорить о пиковой нагрузке, то 25—30% от всех вызовов составляли вызовы, связанные с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. Сейчас этот показатель составляет 11—12% от общего числа», — сообщил Плавунов.

Он отметил, что сейчас станция практически вышла на объём работы, который был в такой же период времени в 2019 году.

«В любом случае мы пока полностью не можем выйти из эпидситуации, потому что ещё есть пациенты с коронавирусом, которые требуют маршрутизации в стационары, и мы эту работу продолжаем», — добавил Плавунов.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России COVID-19 подтвердили у 6537 человек в 84 регионах.