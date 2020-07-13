В Мурманской области рассказали о работе службы скорой помощи

Короткая ссылка
На оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассказали о работе службы скорой помощи в регионе.
В Мурманской области рассказали о работе службы скорой помощи
  • РИА Новости

«На прошлой неделе на скорой введены дополнительно три бригады за счёт оптимизации работы и выхода из отпусков медиков, с 15 июля ещё две бригады заработают в Мурманске. В поликлиниках для разгрузки скорой заработают четыре бригады. Сегодня мы начинаем работу патронажной бригады для больных с COVID-19 в Североморске», —­­­ передаёт nord-news.ru слова регионального министра здравоохранения Дмитрия Панычева.

Оптимизируется и работа диспетчерской службы.

«В городских поликлиниках для облегчения дозвона введены номера в мессенджерах Viber и WhatsApp», — рассказал Панычев.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил последствия от COVID-19. В беседе с НСН он подтвердил, что после перенесённых вирусных заболеваний возможна лимфопения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить