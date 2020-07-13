В Мурманской области рассказали о работе службы скорой помощи

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассказали о работе службы скорой помощи в регионе.

«На прошлой неделе на скорой введены дополнительно три бригады за счёт оптимизации работы и выхода из отпусков медиков, с 15 июля ещё две бригады заработают в Мурманске. В поликлиниках для разгрузки скорой заработают четыре бригады. Сегодня мы начинаем работу патронажной бригады для больных с COVID-19 в Североморске», —­­­ передаёт nord-news.ru слова регионального министра здравоохранения Дмитрия Панычева.

Оптимизируется и работа диспетчерской службы.

«В городских поликлиниках для облегчения дозвона введены номера в мессенджерах Viber и WhatsApp», — рассказал Панычев.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил последствия от COVID-19. В беседе с НСН он подтвердил, что после перенесённых вирусных заболеваний возможна лимфопения.