В Уссурийске рассказали о проверке летних кафе с террасами

Административные комиссии Уссурийска инспектируют летние кафе с террасами, недавно заработавшие в городском округе, на предмет соответствия санитарным нормам.

К настоящему моменту проверки прошли 18 кафе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Уссурийского городского округа. В большинстве мест следят за выполнением требований, однако в некоторых заведениях проверяющие зафиксировали нарушения масочного режима, который в качестве обязательной меры сохраняется в Приморском крае.

Ранее ОТР сообщило о том, что в Новосибирской области разрешили возобновить работу летним кафе и верандам с 6 июля.