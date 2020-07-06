В Новосибирской области разрешили возобновить работу летним кафе

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В Новосибирской области разрешили возобновить деятельность летним кафе и верандам с понедельника, 6 июля.
В Новосибирской области разрешили возобновить работу летним кафе
  • Pixabay

Об этом сообщает ОТР.

Пока неизвестно, когда рестораны смогут открыть залы и работать в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что в Казани во время рейдов выявили около 1,5 тыс. нарушителей требований Роспотребнадзора, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил заявление главы ВОЗ о том, что на глобальном уровне распространение пандемии COVID-19 ускоряется.

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