В Новосибирской области разрешили возобновить работу летним кафе

В Новосибирской области разрешили возобновить деятельность летним кафе и верандам с понедельника, 6 июля.

Об этом сообщает ОТР.

Пока неизвестно, когда рестораны смогут открыть залы и работать в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что в Казани во время рейдов выявили около 1,5 тыс. нарушителей требований Роспотребнадзора, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил заявление главы ВОЗ о том, что на глобальном уровне распространение пандемии COVID-19 ускоряется.