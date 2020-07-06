В Казани на верандах кафе выявлено около 1,5 тысячи нарушений Роспотребнадзора

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В Казани во время рейдов выявили около 1,5 тыс. нарушителей требований Роспотребнадзора, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В Казани на верандах кафе выявлено около 1,5 тысячи нарушений Роспотребнадзора
  • РИА Новости

Как пишет «Реальное время», об этом рассказали в мэрии.

Отмечается, что административные протоколы составлены в отношении 535 предприятий и должностных лиц.

При этом не уточняется, какие именно нарушения имели место — отсутствие перчаток и масок или игнорирование безопасной дистанции.

На сегодня в Казани 150 кафе и ресторанов установили летние веранды на муниципальной земле бесплатно. Также на открытие террас подали заявление ещё 500 заведений.

Ранее сообщалось, что Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил заявление главы ВОЗ о том, что на глобальном уровне распространение пандемии COVID-19 ускоряется.

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