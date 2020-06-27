Марий Эл перешла на второй этап смягчения карантинных ограничений

Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующие изменения глава Марий Эл Александр Евстифеев внёс в постановление правительства республики.

«Согласно документу, для покупателей стали доступны магазины с площадью торгового зала до 800 кв. м, организации, обеспечивающие проведение Единого государственного экзамена, а также организации, оказывающие стоматологические услуги детям при условии работы по предварительной записи и нахождения в зале обслуживания не более одного посетителя», — указывается в заявлении.

Уточняется, что свою работу возобновляют также спортзалы и фитнес-центры при условии проведения занятий вне помещений на открытых площадках с численностью граждан не более 12 человек и соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 м.

Ранее в Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.