В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции

Короткая ссылка
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
  • globallookpress.com

«С 23 июня... отменяется обязательное соблюдение 14-дневного карантина для граждан, прибывших в Волгоградскую область из других регионов России», — цитирует ТАСС сообщение регионального оперативного штаба.

Отмечается, что обязательный 14-дневный карантин остаётся лишь для граждан, прибывших в регион из-за рубежа.

Жителям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдать режим самоизоляции, однако с 23 июня это уже не обязательное требование.

С 23 июня в Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. К работе в нормальном режиме возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты. Также кафе и рестораны теперь могут работать в полном объёме, а не используя только летние веранды, которые открылись с 16 июня.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, на этот «очень серьёзный шаг по выходу из санитарных ограничений» повлияла улучшающаяся эпидемиологическая обстановка.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить