В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.

«С 23 июня... отменяется обязательное соблюдение 14-дневного карантина для граждан, прибывших в Волгоградскую область из других регионов России», — цитирует ТАСС сообщение регионального оперативного штаба.

Отмечается, что обязательный 14-дневный карантин остаётся лишь для граждан, прибывших в регион из-за рубежа.

Жителям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдать режим самоизоляции, однако с 23 июня это уже не обязательное требование.

С 23 июня в Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. К работе в нормальном режиме возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты. Также кафе и рестораны теперь могут работать в полном объёме, а не используя только летние веранды, которые открылись с 16 июня.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, на этот «очень серьёзный шаг по выходу из санитарных ограничений» повлияла улучшающаяся эпидемиологическая обстановка.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.