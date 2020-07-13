В Минобороны рассказали о борьбе с распространением COVID-19 в армии

Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал о мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.

Как отметил Тришкин газете «Красная звезда», по указанию министра обороны России Сергея Шойгу оперативным штабом был реализован и продолжает реализовываться целый комплекс мероприятий.

«К примеру, с марта во всех соединениях, воинских частях и организациях вводился режим обсервации. Ограничивались увольнения, отпуска, посещение военнослужащих», — указал он.

Также Тришкин добавил, что в сжатые сроки была организована и в настоящее время продолжается работа по тестированию на коронавирус, для чего задействованы 32 лаборатории ПЦР.

«К числу профилактических мер также можно отнести проведённый досрочный выпуск в высших учебных заведениях и ранний выход в каникулярные отпуска курсантов военных вузов и воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны России», — отметил он.

Вместе с этим он подчеркнул, что специалистами ежедневно проводится дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений.

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