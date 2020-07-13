В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военных.

«Начиная с 21 мая число выздоровевших стабильно превышает количество находящихся на лечении. По состоянию на сегодняшний день лечатся 1222 военнослужащих, в то же время свыше 85% из числа ранее заболевших поправились», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что в конце июля исследования вакцины от COVID-19 будут завершены.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.