В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

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Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военных.
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Начиная с 21 мая число выздоровевших стабильно превышает количество находящихся на лечении. По состоянию на сегодняшний день лечатся 1222 военнослужащих, в то же время свыше 85% из числа ранее заболевших поправились», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что в конце июля исследования вакцины от COVID-19 будут завершены

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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