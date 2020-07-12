В ХМАО в ДТП с участием бензовоза погибли три человека

ДТП с участием бензовоза и ВАЗ произошло под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В результате происшествия погибли три человека.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«По неустановленной причине водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с бензовозом КамАЗ. Три человека погибли — водитель и два пассажира ВАЗ», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате ДТП погибли четыре человека.

URA.RU также информировало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.