В ХМАО в ДТП с участием бензовоза погибли три человека

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ДТП с участием бензовоза и ВАЗ произошло под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В результате происшествия погибли три человека.
В ХМАО в ДТП с участием бензовоза погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«По неустановленной причине водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с бензовозом КамАЗ. Три человека погибли — водитель и два пассажира ВАЗ», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате ДТП погибли четыре человека.

URA.RU также информировало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.

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