В ХМАО в ДТП с участием бензовоза погибли три человека
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«По неустановленной причине водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с бензовозом КамАЗ. Три человека погибли — водитель и два пассажира ВАЗ», — говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате ДТП погибли четыре человека.
URA.RU также информировало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.