В Самарской области в ДТП погибли четыре человека

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В Самарской области в результате ДТП погибли четыре человека. Причины аварии устанавливаются.
В Самарской области в ДТП погибли четыре человека
  • РИА Новости

10 июля в Самарской области на 21-м километре трассы Новый Буян — Молгачи автомобиль Toyota Corolla вылетел в кювет и загорелся.

В аварии погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины, сообщает sova.info со ссылкой на региональное ГУ МВД. Водитель доставлен в больницу.

Ранее сообщалось о ДТП в городском округе Воскресенск Московской области, в результате которого погибли три человека.

URA.RU также информировало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.

 

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