В Самарской области в ДТП погибли четыре человека
- РИА Новости
10 июля в Самарской области на 21-м километре трассы Новый Буян — Молгачи автомобиль Toyota Corolla вылетел в кювет и загорелся.
В аварии погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины, сообщает sova.info со ссылкой на региональное ГУ МВД. Водитель доставлен в больницу.
Ранее сообщалось о ДТП в городском округе Воскресенск Московской области, в результате которого погибли три человека.
URA.RU также информировало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.