В результате ДТП в Подмосковье погибли три человека

Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло в городском округе Воскресенск Московской области.

«Московская область, городской округ Воскресенск, трасса А-108, поворот на населённый пункт Муромцево. Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием трёх транспортных средств», — цитирует РИА Новости Telegram-канал МЧС России.

Отмечается, что детей среди погибших в результате инцидента нет.

Также сообщается, что к ликвидации последствий привлечены 23 человека и восемь единиц техники.

Ранее на юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.