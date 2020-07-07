В результате ДТП в Подмосковье погибли три человека
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«Московская область, городской округ Воскресенск, трасса А-108, поворот на населённый пункт Муромцево. Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием трёх транспортных средств», — цитирует РИА Новости Telegram-канал МЧС России.
Отмечается, что детей среди погибших в результате инцидента нет.
Также сообщается, что к ликвидации последствий привлечены 23 человека и восемь единиц техники.
Ранее на юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.