В результате ДТП в Подмосковье погибли три человека

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Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло в городском округе Воскресенск Московской области.
В результате ДТП в Подмосковье погибли три человека
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«Московская область, городской округ Воскресенск, трасса А-108, поворот на населённый пункт Муромцево. Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием трёх транспортных средств», — цитирует РИА Новости Telegram-канал МЧС России.

Отмечается, что детей среди погибших в результате инцидента нет.

Также сообщается, что к ликвидации последствий привлечены 23 человека и восемь единиц техники.

Ранее на юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.

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