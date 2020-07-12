В Подмосковье в результате ДТП пострадали шесть человек

В Московской области на 42-м км Щёлковского шоссе в результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

«Сегодня на 42-м км Щёлковского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний», — рассказали в пресс-службе.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате ДТП погибли четыре человека.

URA.RU также информировало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.