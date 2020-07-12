Прокуратура начала проверку после разлива авиатоплива на Таймыре

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Прокуратура Красноярского края начала проверку после разлива авиационного топлива в результате разгерметизации трубопровода в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
Прокуратура начала проверку после разлива авиатоплива на Таймыре
  • РИА Новости

«По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту разлива авиационного топлива в посёлке Тухард Таймырского района», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

Ранее «Норильсктрансгаз» уточнил, что объём разлившегося на Таймыре топлива составил около 44,5 тонны.

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