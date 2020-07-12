Прокуратура начала проверку после разлива авиатоплива на Таймыре
- РИА Новости
«По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту разлива авиационного топлива в посёлке Тухард Таймырского района», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.
Ранее «Норильсктрансгаз» уточнил, что объём разлившегося на Таймыре топлива составил около 44,5 тонны.