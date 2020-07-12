Фонд памяти группы Дятлова отверг выводы прокуратуры о гибели туристов

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В Фонде памяти группы Дятлова заявили, что не согласны с выводами Генпрокуратуры о причинах гибели туристов в 1959 году.
Фонд памяти группы Дятлова отверг выводы прокуратуры о гибели туристов
  • © Фото из материалов дела группы Дятлов

Как заявил руководитель фонда Юрий Кунцевич, организация готовит ответ на это расследование.

«По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время», — сказал он РИА Новости, отметив, что имеет «много нареканий и претензий» по поводу выводов Генпрокуратуры.

Фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий, добавил Кунцевич. По его мнению, заниматься этим должны специалисты Следственного комитета, которые могут допрашивать свидетелей и родственников.

11 июля заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков заявил, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале стала снежная лавина, а также то, что люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули её.

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