Фонд памяти группы Дятлова отверг выводы прокуратуры о гибели туристов

В Фонде памяти группы Дятлова заявили, что не согласны с выводами Генпрокуратуры о причинах гибели туристов в 1959 году.

Как заявил руководитель фонда Юрий Кунцевич, организация готовит ответ на это расследование.

«По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время», — сказал он РИА Новости, отметив, что имеет «много нареканий и претензий» по поводу выводов Генпрокуратуры.

Фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий, добавил Кунцевич. По его мнению, заниматься этим должны специалисты Следственного комитета, которые могут допрашивать свидетелей и родственников.

11 июля заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков заявил, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале стала снежная лавина, а также то, что люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули её.