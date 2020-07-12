Фонд памяти группы Дятлова отверг выводы прокуратуры о гибели туристов
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Как заявил руководитель фонда Юрий Кунцевич, организация готовит ответ на это расследование.
«По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время», — сказал он РИА Новости, отметив, что имеет «много нареканий и претензий» по поводу выводов Генпрокуратуры.
Фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий, добавил Кунцевич. По его мнению, заниматься этим должны специалисты Следственного комитета, которые могут допрашивать свидетелей и родственников.
11 июля заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков заявил, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале стала снежная лавина, а также то, что люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули её.