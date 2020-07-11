Генпрокуратура назвала две причины гибели группы Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина, а также то, что люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули её.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

«Версия о лавине нашла своё полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал он.

Когда началась лавина, группа Дятлова покинула палатку через разрезы в ней и ушла на 50 метров от палатки к каменной гряде — естественному ограничителю лавины, пояснил Курьяков.

«Они всё сделали правильно… Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», — цитирует РИА Новости сотрудника прокуратуры.

Был проведён эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится, добавил он.

После этого, сообщили в ведомстве, туристы спустились дальше и разожгли костёр, а потом попытались вернуться и найти палатку, однако замёрзли — температура была около -40...-45 °C.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — подытожил Курьяков.

В феврале 2019 года Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова. Наиболее вероятными версиями тогда назвали лавину, снежную доску и ураган.

Как уточнялось, прокуратура Свердловской области намеревалась провести девять экспертиз для выяснения причин гибели туристов.