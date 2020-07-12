В Москве после лечения от коронавируса выписали ещё 465 пациентов

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В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 465 пациентов. Общее число выписанных в столице возросло до 164 560 человек, сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова.
В Москве после лечения от коронавируса выписали ещё 465 пациентов
  • Reuters

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 465 пациентов», — цитирует её ТАСС.

Накануне в столице выписали 1002 человек, переболевших коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе в ближайшее время не ожидается никакой второй волны коронавирусной инфекции.

Академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.

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