В Москве ещё 1002 человека вылечились от коронавируса

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В Москве выписаны ещё 1002 человека, которые были инфицированы коронавирусом, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
В Москве ещё 1002 человека вылечились от коронавируса
  • © РИА Новости

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1002 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095», — приводит её слова РИА Новости.

Накануне сообщалось, что в Москве выписаны ещё 1007 человек после прохождения лечения от коронавируса.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.

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