В Генпрокуратуре объяснили травмы у туристов из группы Дятлова

В управлении Генпрокуратуры в УрФО объяснили, почему туристы из группы Дятлова получили травмы и погибли в 1959 году.

Как ранее рассказал замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков, причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что люди замёрзли из-за низкой температуры.

«Все туристы, кроме Золотарёва, Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от замерзания, переохлаждения. Все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов, которые попадают в лавину», — сказал он во время пресс-конференции, организованной «Комсомольской правдой».

Так, по его словам, были проведены сравнительные характеристики каждой травмы.

«Общий вывод такой: все телесные повреждения всей группы Дятлова соответствуют травмам группы, которая попала в лавину», — цитирует Курьякова РИА Новости.

Он отметил, что при этом телесные повреждения у Золотарёва, Дубининой и Тибо-Бриньоля отличаются.

«Так, у Золотарёва были сломаны рёбра. Эксперты это объяснили на примере теннисного шарика. Когда определяются телесные повреждения, общее правило следующее: в месте приложения силы и происходит деформация костей, тканей. Куда мы нажимаем, там и деформация», — сказал он.

Однако если подходить с такой логикой к оценке телесных повреждений, то непонятно, как у Золотарёва оказались повреждены рёбра, добавил мужчина.

«Но если мы возьмем шарик и создадим опоясывающую нагрузку, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Соответственно, если сверху, со всех сторон, давил снег — три-четыре метра снега, это примерно полтонны, то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были», — рассказал работник прокуратуры.

Таким образом, подытожил Курьяков, эксперты сделали вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы.

Кроме того, он отметил, что вопрос о версиях гибели туристов закрыт, а с точки зрения государственного органа проверка завершена.