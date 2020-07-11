В Генпрокуратуре назвали закрытым вопрос о версиях гибели группы Дятлова

Вопрос о версиях гибели туристов из группы Дятлова в 1959 году закрыт, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрей Курьяков.

По словам сотрудника ведомства, с точки зрения государственного органа, проверка завершена, к выводам она пришла, и по этим выводам приняты меры.

Он отметил, что объём полномочий для того, чтобы сделать такие выводы, «есть только у органов прокуратуры».

«Потому что у нас нет сроков давности, есть возможность проведения экспертиз, и мы обязаны защищать права граждан. Формально это финал. Вопрос закрыт», — сказал Курьяков во время пресс-конференции, организованной «Комсомольской правдой». Его слова приводит ТАСС.

Ранее Курьяков заявил, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова стала снежная лавина, а также то, что люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули её.