Собянин заявил, что большинство больниц вернулись к обычной работе
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- РИА Новости
«Большая часть больниц уже вернулась к обычной работе. Остальные завершают подготовительные работы, в том числе дезинфекцию», — приводит Интерфакс слова Собянина.
Он отметил, что в настоящее время процедура обратного перепрофилирования идёт в 20 городских клиниках.
При этом, по его словам, в Москве остаётся 8600 коек для больных с коронавирусом в городских, федеральных и частных клиниках, из которых около 5000 сейчас остаются свободными.
Ранее Собянин рассказал о формировании у москвичей иммунитета к коронавирусу.