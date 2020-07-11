Собянин заявил, что большинство больниц вернулись к обычной работе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время большинство коронавирусных стационаров в Москве вернулись к плановому приёму пациентов.

«Большая часть больниц уже вернулась к обычной работе. Остальные завершают подготовительные работы, в том числе дезинфекцию», — приводит Интерфакс слова Собянина.

Он отметил, что в настоящее время процедура обратного перепрофилирования идёт в 20 городских клиниках.

При этом, по его словам, в Москве остаётся 8600 коек для больных с коронавирусом в городских, федеральных и частных клиниках, из которых около 5000 сейчас остаются свободными.

Ранее Собянин рассказал о формировании у москвичей иммунитета к коронавирусу.