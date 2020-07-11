Собянин заявил, что большинство больниц вернулись к обычной работе

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время большинство коронавирусных стационаров в Москве вернулись к плановому приёму пациентов.
Собянин заявил, что большинство больниц вернулись к обычной работе
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Большая часть больниц уже вернулась к обычной работе. Остальные завершают подготовительные работы, в том числе дезинфекцию», — приводит Интерфакс слова Собянина.

Он отметил, что в настоящее время процедура обратного перепрофилирования идёт в 20 городских клиниках.

При этом, по его словам, в Москве остаётся 8600 коек для больных с коронавирусом в городских, федеральных и частных клиниках, из которых около 5000 сейчас остаются свободными.

Ранее Собянин рассказал о формировании у москвичей иммунитета к коронавирусу.

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