Кабмин одобрил выделение средств сотрудникам Минздрава

Правительство России одобрило выделение в 2020 году бюджетных ассигнований из резервного фонда кабмина на материальное стимулирование сотрудников центрального аппарата Минздрава России, которые непосредственно реализуют мероприятия по предупреждению распространения на территории России коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее решение принято на заседании 7 июля.

Отмечается, что принятие этого проекта «позволит обеспечить материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Минздрава России, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению распространения на территории России новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении около 7,5 млрд рублей на выплаты за июль медработникам, находящимся в контакте с больными коронавирусом.

Как передавало в июне ИА «Удмуртия», медикам Удмуртии, работающим с пациентами с COVID-19, выплатили 126,9 млн рублей.