В Ставропольском крае рассказали о выплатах медикам
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Надбавки положены врачам, медсёстрам, фельдшерам и водителям, которые непосредственно работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией.
«Общая сумма выплат за работу с 18 марта по 30 июня составила 660,95 млн рублей», — заявила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Гавриленко.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.