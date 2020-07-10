В Ставропольском крае рассказали о выплатах медикам

За три с половиной месяца медработникам в Ставропольском крае перечислили 660 млн рублей стимулирующих выплат.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Надбавки положены врачам, медсёстрам, фельдшерам и водителям, которые непосредственно работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией.

«Общая сумма выплат за работу с 18 марта по 30 июня составила 660,95 млн рублей», — заявила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Гавриленко.

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