В Ставропольском крае рассказали о выплатах медикам

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За три с половиной месяца медработникам в Ставропольском крае перечислили 660 млн рублей стимулирующих выплат.
В Ставропольском крае рассказали о выплатах медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Надбавки положены врачам, медсёстрам, фельдшерам и водителям, которые непосредственно работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией.

«Общая сумма выплат за работу с 18 марта по 30 июня составила 660,95 млн рублей», — заявила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Гавриленко.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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