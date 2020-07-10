Электронная медкарта стала доступна в приложении «ЕМИАС.Инфо»

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Электронная медицинская карта стала доступна в мобильном приложении «ЕМИАС.Инфо».
Электронная медкарта стала доступна в приложении «ЕМИАС.Инфо»
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэрии и правительства Москвы.

Пользователи могут ознакомиться с протоколами осмотров начиная с 2017 года, а также с результатами лабораторных исследований с 2019-го. Кроме того, доступны результаты КТ, МРТ, флюорографии и других инструментальных исследований с 2020 года и выписки из стационаров с 2019-го.

«Москвичи могут внести в электронную медкарту данные о температуре тела, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови, артериальном давлении — и они всегда будут под рукой. Для этого в ЭМК (как в мобильном приложении, так и на mos.ru) запущен раздел «Дневник здоровья», — рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Ленобласти рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году.

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