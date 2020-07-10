Эксперт призвал к осторожности при водных процедурах

Президент общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин призвал к осторожности при водных процедурах.

«По-хорошему, правильно это делать постепенно. Снижать температуру не нужно сразу, но если нет горячей воды, то нужно делать всё маленькими дозами», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил эксперт, если речь идёт о закалке, то принцип постепенности — это основное, и каждый должен здраво оценивать состояние своего здоровья.

«Если у человека нет хронических заболеваний, не было острых заболеваний, то ему можно обливаться холодной водой. С другой стороны, люди все разные, кто-то может простужаться», — считает он.

Ранее заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.