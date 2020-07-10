Детский омбудсмен рассказала о самочувствии пострадавшей в Красногорске девочки

Девочка из подмосковного Красногорска, которой на голову упал мешок с мусором, восстанавливается, она уже может гулять и общаться. Об этом сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Девочка из Красногорска пострадала в результате сброшенного с высоты пакета с мусором, в котором была бутылка. Пакет упал ей на голову, в результате она получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Ребёнок был доставлен в больницу и прооперирован.

«У Амины была черепно-мозговая травма, серьёзная очень. Операцию провели так, что сейчас ребёнок поправляется. Она уже гуляет, разговаривает, общается — у неё нет никаких нарушений. Мы надеемся, что и в дальнейшем всё обойдётся без последствий», — рассказала «360» детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Она поблагодарила врачей-нейрохирургов, которые провели операцию, а также рассказала, что семье девочки была предложена помощь.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России сообщало, что в Татарстане завели уголовное дело по факту падения конструкции детской площадки на 6-летнюю девочку.