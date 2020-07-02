В Татарстане завели дело по факту падения конструкции детской площадки на ребёнка
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.
Инцидент произошёл 6 мая в селе Тлянче-Тамак Тукаевского района. На шестилетнюю девочку упала металлическая лесенка-мостик. Пострадавшую госпитализировали.
Ребёнку диагностировали переломы ключицы и челюсти.
Следователи планируют дать юридическую оценку действиям ответственных за безопасность на площадке.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.