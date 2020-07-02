В Татарстане завели дело по факту падения конструкции детской площадки на ребёнка

В Татарстане завели уголовное дело по факту падения конструкции детской площадки на ребёнка.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл 6 мая в селе Тлянче-Тамак Тукаевского района. На шестилетнюю девочку упала металлическая лесенка-мостик. Пострадавшую госпитализировали.

Ребёнку диагностировали переломы ключицы и челюсти.

Следователи планируют дать юридическую оценку действиям ответственных за безопасность на площадке.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.