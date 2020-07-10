Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам дела Фургала

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Басманный суд Москвы на следующей неделе рассмотрит ходатайства следствия касательно продления ареста четырём фигурантам дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам дела Фургала
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

В том числе будет рассмотрено ходатайство в отношении бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.

«Рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста Николаю Мистрюкову назначено на 14 июля в 13:30», — заявила Морозова, добавив, что также на следующей неделе будут рассмотрены дела ещё трёх фигурантов.

Ранее следователь в ходе заседания Басманного суда сообщил, что фигуранты дела Фургала получили угрозы

10 июля суд арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах в 2004 и 2005 годах.

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