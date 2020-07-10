Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам дела Фургала

Басманный суд Москвы на следующей неделе рассмотрит ходатайства следствия касательно продления ареста четырём фигурантам дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

В том числе будет рассмотрено ходатайство в отношении бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.

«Рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста Николаю Мистрюкову назначено на 14 июля в 13:30», — заявила Морозова, добавив, что также на следующей неделе будут рассмотрены дела ещё трёх фигурантов.

Ранее следователь в ходе заседания Басманного суда сообщил, что фигуранты дела Фургала получили угрозы.

10 июля суд арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах в 2004 и 2005 годах.