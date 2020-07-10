В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Минздрав.
Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировали 3 742 таких случая COVID-19.
Выписан за последние сутки 31 человек. Общее число выздоровевших достигло 2 981.
Также стало известно, что в Удмуртии выявили 49 новых случаев заболевания коронавирусом, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на главу региона Александра Бречалова. Выписаны 32 пациента. Общее число выздоровевших — 1 329 человек.
Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил вероятность второй волны COVID-19.