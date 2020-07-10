В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19

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За сутки в Кировской области выявили коронавирус ещё у 58 человек.
В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Минздрав.

Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировали 3 742 таких случая COVID-19.

Выписан за последние сутки 31 человек. Общее число выздоровевших достигло 2 981.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 49 новых случаев заболевания коронавирусом, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на главу региона Александра Бречалова. Выписаны 32 пациента. Общее число выздоровевших — 1 329 человек.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил вероятность второй волны COVID-19.

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