Проект RT #СтраницыПобеды получил восемь наград на двух международных фестивалях

Проект RT #СтраницыПобеды получил восемь наград на двух международных рекламных и креативных фестивалях.

Фильм «Уроки Аушвица» удостоен трёх бронз на фестивале PHNX, созданном платформой AdForum.

В жюри входили более 400 человек. Всего было представлено свыше 4 тыс. работ.

Ещё пять наград было вручено на фестивале The White Square — серебро и две бронзы у «Уроков Аушвица», две бронзы получил «Шрифт Победы «Май».

Ранее шрифт «Май», разработанный RT в рамках проекта #СтраницыПобеды, был удостоен почётного знака ADC Awards в категории «Типография».

Шрифт собран из сотен оригинальных надписей, которые советские солдаты оставили на Рейхстаге 75 лет назад.

Цифровой спецпроект RT #СтраницыПобеды с начала 2020 года рассказывал о Великой Отечественной войне на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.