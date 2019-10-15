Легендарные буквы со стен Рейхстага оживают в шрифте «Май» (доступно для скачивания)

Весной 1945 года советские солдаты оставили сотни надписей на стенах Рейхстага в Берлине. Это были слова, полные радости победы и горечи потерь: «За кровь земляков…», «Из Сталинграда вошёл в Берлин», «За налёты на Москву, за обстрел Ленинграда»... В преддверии 75-летия окончания Великой Отечественной войны RT создал «живой» шрифт на основе рукописных граффити Рейхстага. Теперь этот шрифт, в котором проступает почерк уходящих героев, можно скачать на сайте проекта #СтраницыПобеды.

Прообразом каждой буквы стали реальные символы, начертанные руками советских солдат 75 лет назад.

«Шрифт Победы «Май» — это своего рода живой графический памятник ветеранам. Но мы хотим верить, что в этих оживших буквах нами заложено и напоминание, какой ценой была одержана та Победа. Помня и зная, через какой ад, боль и страдания прошёл мир в середине ХХ века, мы — молодое поколение, наследники той Победы — должны сделать всё, чтобы люди больше никогда не узнали, что такое мировая война», — рассказал Кирилл Карнович-Валуа, автор идеи проекта.

Каждая буква имеет несколько альтернативных форм, а сами буквы располагаются в строчках немного неровно, что отражает естественность рукописного начертания слов на стене.

«В крупном размере хорошо видна текстура, как будто буквы были написаны на шершавой поверхности. В мелком же кегле фактура едва заметна, от неё остаётся лишь лёгкая мягкость набора. Этого эффекта нам удалось добиться путём написания алгоритма, который модифицировал контур букв. Он не просто механически деформировал его и сделал «рваным», а позволил подчеркнуть живое и естественное ощущение, которое создаётся благодаря шрифту», — пояснили в дизайн-студии Contrast Foundry, создавшей шрифт «Май».

Шрифтом «Май» RT открывает свой масштабный проект, посвящённый грядущему 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне, — #СтраницыПобеды. Создатели #1917LIVE и #Romanovs100 рассмотрят историю Великой Отечественной войны сквозь призму социальных медиа и digital art. Запуск основной части проекта состоится в январе 2020 года. Следите за #СтраницамиПобеды в YouTube, ВК, Instagram и Twitter.