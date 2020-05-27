RT вошёл в топ-3 рейтинга креативности по итогам премии ADC Awards

Книга исторического проекта RT #Romanovs100 с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) и уникальный шрифт «Май» удостоены наград ADC Awards — одной из старейших премий в области дизайна и рекламы. По сумме набранных баллов RT вошёл в топ-3 рейтинга креативности в разделе in-house («Самостоятельно разработанные проекты»).

Жюри премии ADC Awards присудило AR-книге мультимедийного проекта RT #Romanovs100, созданного к 100-летию со дня расстрела царской семьи, бронзовые награды в двух номинациях: «UX/UI-дизайн» и «Использование технологий». Ещё в пяти категориях книга была отмечена почётным знаком. #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах: YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи.

Уникальный шрифт «Май», разработанный RT в рамках проекта #СтраницыПобеды, был удостоен почётного знака ADC Awards в категории «Типография». Шрифт собран из сотен оригинальных надписей, которые советские солдаты оставили на Рейхстаге 75 лет назад. Цифровой спецпроект RT #СтраницыПобеды с начала 2020 года рассказывал о Великой Отечественной войне на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Креативная команда RT реализовала также проект #1917LIVE — одну из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо проводились в Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат.

Проекты RT #СтраницыПобеды, #Romanovs100 и #1917LIVE завоевали более 70 наград, в том числе The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Red Dot, ADC, Epica Awards и New York Festivals. Кроме того, проекты RT четыре раза выходили в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга — «Каннские львы».