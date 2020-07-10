Эксперт оценил ситуацию с возобновлением авиасообщения
- РИА Новости
«Решение властей возобновлять авиасообщение поэтапно вполне оправданно — не все страны справляются с эпидемией одинаково, а меры предосторожности для предотвращения новых вспышек заболевания необходимы», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его мнению, возобновление перелётов с отдельными странами удастся наладить довольно быстро.
В целом, прогнозирует эксперт, можно ожидать, что все авиарейсы или их подавляющее большинство удастся восстановить к концу 2020 года.
«Так что влияние коронавируса на международное авиасообщение закончится ещё не скоро», — полагает он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.