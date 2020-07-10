В Кремле прокомментировали сравнения со «сталинским периодом»

Сравнения периода президентства Владимира Путина со сталинскими временами, которые были оглашены после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, некорректны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы считаем их некорректными, неверными по сути», — подчеркнул он.

Таким образом он ответил на вопрос об отношении Кремля к сравнениям нынешнего периода с «неосталинизмом», которые прозвучали в Госдуме.

Как пишет РИА Новости, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя задержание губернатора Фургала, заявил, что «вы нам наручники на руки надеваете» и «как при Сталине начинаете действовать».

Губернатора Фургала задержали 9 июля в рамках расследования дела в отношении ОПГ. Ему предъявили обвинение по делу об убийствах.

Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей в 2004—2005 годах.

Сам Фургал заявил в суде о своей полной невиновности.