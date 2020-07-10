Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии

Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к любым перегибам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии главы государства.

Представитель Кремля отметил, что Путин неоднократно высказывался на тему соблюдения прав сексуальных меньшинств в ходе различных интервью.

«Президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах. И отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения в этой области», — сказал Песков.

При этом, по его словам, президент всегда обращает внимание на национальные устои в целом в стране, в некоторых республиках, где «исторические корни имеют свою особенность, которую тоже нельзя абстрагировать».

«Вообще к перегибам он относится нетерпимо, вы это знаете», — отметил он.

3 июля глава Союза женщин России Екатерина Лахова во время видеоконференции с Путиным заявила, что радужные цвета на рекламных щитах или название «Радуга» могут косвенно напоминать о флаге ЛГБТ.

Ранее российский лидер подчеркнул, что в стране нет и не будет ограничений прав по расовому признаку и сексуальной ориентации.