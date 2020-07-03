Производитель мороженого «Радуга» отверг предположения о флаге ЛГБТ

Производитель мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Так он прокомментировал слова главы Союза женщин России Екатерины Лаховой, которая во время встречи в видеоформате с российским президентом Владимиром Путиным рассказала о том, что радужные цвета на рекламных щитах или название «Радуга» могут косвенно напоминать о флаге ЛГБТ.

«Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал Бениаминов РИА Новости.

Он добавил, что у мороженого, которое выпускает компания, четыре цвета радуги, и если властями будет «издан соответствующий акт», то компания подчинится.

«Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом «Радуга». Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости», — подчеркнул Бениаминов.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений прав по расовому признаку и сексуальной ориентации.