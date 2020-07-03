Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

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Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

В ходе встречи президента с рабочей группой по поправкам к Конституции сенатор Алексей Пушков рассказал главе государства об этом инциденте. 

«Был вывешен флаг на фасаде американского посольства 24-го числа, радужный флаг, ну, флаг ЛГБТ. Это была некая демонстрация», — сказал Пушков.

Путин уточнил, кто работает в том здании, где был вывешен флаг ЛГБТ. Пушков ответил, что там работают «американцы, американские дипломаты».

«Ну и ладно. Они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Нестрашно», — пошутил президент.

При этом глава государства подчеркнул, что в России нет и не будет ограничений прав по расовому признаку и сексуальной ориентации.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам», — отметил президент.

В июне 2019 года Путин прокомментировал заявления британского музыканта Элтона Джона о «двуличии» российской политики по отношению к ЛГБТ-сообществу. Президент России отметил, что в стране очень ровное и абсолютно непредвзятое отношение к представителям ЛГБТ-сообщества.

RT вёл прямую трансляцию встречи, которая прошла в формате видеоконференции.

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