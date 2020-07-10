В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны COVID-19 в стране.

«Никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, риск заболеть сильно снижается при соблюдении гигиенических мер, среди которых ношение масок и мытьё рук.

Кроме того, отметила Вуйнович, если придерживаться принципа предупреждения, то есть вероятность быстрее выйти из ситуации.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.