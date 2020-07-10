В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России
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- РИА Новости
«Никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов», — заявила она в беседе с РИА Новости.
По её словам, риск заболеть сильно снижается при соблюдении гигиенических мер, среди которых ношение масок и мытьё рук.
Кроме того, отметила Вуйнович, если придерживаться принципа предупреждения, то есть вероятность быстрее выйти из ситуации.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.