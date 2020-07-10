Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

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Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
  • АГН «Москва»

«В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского... возбуждены дисциплинарные дела», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов России.

Ранее адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал о «подковёрной игре» в связи с уголовным делом.

ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.

В результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

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