Мать убитой на Сахалине девочки рассказала о дочери

Мать убитой на Сахалине девочки Ульяна Теплякова рассказала о дочери.

«Любила петь, танцевать, рисовать, снимать видео, играть в футбол. Училась хорошо», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, в семье не было сильных ссор, а вскоре у дочери должен был быть день рождения.

Как добавила Теплякова, поиски девочки начались сразу же, как обнаружили пропажу. О смерти ребёнка мать узнала в отделении СК России.

10 июля стало известно, что в Сахалинской области в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района обнаружили тело девочки «с признаками насильственной смерти».

СК совместно с сотрудниками полиции проводит комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего.

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