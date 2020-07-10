Мать убитой на Сахалине девочки рассказала о дочери

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Мать убитой на Сахалине девочки Ульяна Теплякова рассказала о дочери.
Мать убитой на Сахалине девочки рассказала о дочери
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Любила петь, танцевать, рисовать, снимать видео, играть в футбол. Училась хорошо», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, в семье не было сильных ссор, а вскоре у дочери должен был быть день рождения.

Как добавила Теплякова, поиски девочки начались сразу же, как обнаружили пропажу. О смерти ребёнка мать узнала в отделении СК России.

10 июля стало известно, что в Сахалинской области в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района обнаружили тело девочки «с признаками насильственной смерти». 

СК совместно с сотрудниками полиции проводит комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.

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