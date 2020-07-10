На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки

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В Сахалинской области в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района обнаружили тело девочки «с признаками насильственной смерти».
На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

Отмечается, что «в соответствии с полученными данными смерть ребёнка наступила в день её исчезновения 6 июля 2020 года».

В ведомстве сообщили, что на данный момент «следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления».

СК совместно с сотрудниками полиции проводит комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего.

«Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее в СК по Сахалинской области сообщали, что по факту безвестного исчезновения восьмилетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России.

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