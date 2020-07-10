В Тюменской области ЕГЭ по математике будут сдавать около 4 тысяч выпускников

Около 4 тысяч выпускников Тюменской области 10 июля сдают профильную математику.

Математика — второй по популярности профильный предмет (базовая математика в 2020 году отменена). Его выбрали порядка 4 тысяч человек. Самым массовым стал русский язык, его выбрали около 7 тысяч детей, сообщает Вслух.ru.

В Рособрнадзоре сообщили, что профильную математику будут сдавать более 395 тысяч учеников по всей России.

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал газете «Аргументы и факты» о том, что примерно 783 тыс. школьников будут сдавать ЕГЭ в 2020 году.