В Тюменской области ЕГЭ по математике будут сдавать около 4 тысяч выпускников

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Около 4 тысяч выпускников Тюменской области 10 июля сдают профильную математику.
В Тюменской области ЕГЭ по математике будут сдавать около 4 тысяч выпускников
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Математика — второй по популярности профильный предмет (базовая математика в 2020 году отменена). Его выбрали порядка 4 тысяч человек. Самым массовым стал русский язык, его выбрали около 7 тысяч детей, сообщает Вслух.ru.

В Рособрнадзоре сообщили, что профильную математику будут сдавать более 395 тысяч учеников по всей России.

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал газете «Аргументы и факты» о том, что примерно 783 тыс. школьников будут сдавать ЕГЭ в 2020 году. 

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