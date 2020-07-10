В России за сутки выявлено 6635 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 713 936. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

АГН «Москва»

© Никеричев Андрей

Днём ранее было выявлено 6509 случаев коронавируса. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание остаются около 278 тыс. человек. Минобороны сообщило о начале завершающей стадии клинических испытаний вакцины.