Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах России

В России за сутки подтверждено 6509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 707 301. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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РИА Новости

Накануне было подтверждено 6562 случая. Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.