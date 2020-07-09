Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах России
В России за сутки подтверждено 6509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 707 301. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Накануне было подтверждено 6562 случая.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
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