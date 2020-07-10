В ВОЗ не исключили возврата части ограничений из-за COVID-19 в России

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с РИА Новости не исключила, что в стране могут вновь ввести некоторые ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В ВОЗ не исключили возврата части ограничений из-за COVID-19 в России
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

Отвечая на вопрос о рисках возвращения некоторых запретов Вуйнович заявила, «что если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет».

Она отметила, что риск возвращения ограничений будет сохраняться до появления вакцины или лекарства против COVID-19.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла все пики коронавирусной инфекции и после снятия ограничений продолжает снижаться число новых заболевших COVID-19, а также количество госпитализированных и тяжёлых больных.

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