В ВОЗ не исключили возврата части ограничений из-за COVID-19 в России
- АГН «Москва»
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Отвечая на вопрос о рисках возвращения некоторых запретов Вуйнович заявила, «что если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет».
Она отметила, что риск возвращения ограничений будет сохраняться до появления вакцины или лекарства против COVID-19.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла все пики коронавирусной инфекции и после снятия ограничений продолжает снижаться число новых заболевших COVID-19, а также количество госпитализированных и тяжёлых больных.