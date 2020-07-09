Мурашко: в России будет доступно не менее 3—4 вакцин от коронавируса
- РИА Новости
По его словам, в настоящее время в России ведётся углублённая работа над 17 перспективными вакцинами от коронавируса.
«Думаю, что до промышленного производства, конечно дойдёт чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее трёх—четырёх вакцин будет доступно на территории России», — отметил Мурашко.
Он также сообщил, что клинические исследования двух форм вакцин на добровольцах проходят на двух площадках в штатном режиме.
Ранее стало известно, что вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной.