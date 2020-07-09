Мурашко: в России будет доступно не менее 3—4 вакцин от коронавируса

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявил, что на территории страны будут доступны не менее трёх—четырёх вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, в настоящее время в России ведётся углублённая работа над 17 перспективными вакцинами от коронавируса.

«Думаю, что до промышленного производства, конечно дойдёт чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее трёх—четырёх вакцин будет доступно на территории России», — отметил Мурашко.

Он также сообщил, что клинические исследования двух форм вакцин на добровольцах проходят на двух площадках в штатном режиме.

Ранее стало известно, что вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной.