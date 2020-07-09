Мурашко прокомментировал возможность вакцинации детей от коронавируса
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«В первую очередь мы должны завершить клинические исследования, и после клинических исследований по результатам будут уже доработаны инструкции по применению», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли вакцинация детей от коронавируса.
При этом он отметил, что в первую очередь должны прививаться группы риска, медицинские работники и ряд служб.
Ранее Мурашко рассказал о 17 российских перспективных вакцинах от коронавируса.
Он также отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции среди граждан страны будет добровольной.