Мурашко прокомментировал возможность вакцинации детей от коронавируса

Короткая ссылка
Глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал возможность вакцинации детей от коронавируса.
Мурашко прокомментировал возможность вакцинации детей от коронавируса
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

«В первую очередь мы должны завершить клинические исследования, и после клинических исследований по результатам будут уже доработаны инструкции по применению», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли вакцинация детей от коронавируса.

При этом он отметил, что в первую очередь должны прививаться группы риска, медицинские работники и ряд служб.

Ранее Мурашко рассказал о 17 российских перспективных вакцинах от коронавируса.

Он также отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции среди граждан страны будет добровольной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить