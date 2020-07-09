Глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал возможность вакцинации детей от коронавируса.

«В первую очередь мы должны завершить клинические исследования, и после клинических исследований по результатам будут уже доработаны инструкции по применению», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли вакцинация детей от коронавируса.

При этом он отметил, что в первую очередь должны прививаться группы риска, медицинские работники и ряд служб.

Ранее Мурашко рассказал о 17 российских перспективных вакцинах от коронавируса.

Он также отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции среди граждан страны будет добровольной.