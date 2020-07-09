Минздрав сообщил о ходе испытаний вакцин от коронавируса
- РИА Новости
«Все клинические исследования на добровольцах идут в штатном режиме, сегодня испытывается на двух площадках вакцина, это две формы», — сказал он.
По словам министра, одна — жидкая форма и одна — лиофилизированная, высушенная.
«И та, и другая показывают себя одинаково, и в испытаниях мы видим, что добровольцы переносят её неплохо. Финальные результаты можно будет озвучить, конечно, когда будет всё завершено», — добавил Мурашко.
Ранее Мурашко заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции в России будет добровольной.