Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).

«Моя позиция не поменялась. Я со своей стороны буду открыто объяснять плюсы этого процесса», — заявил он журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Ранее врио главы НАО Юрий Бездудный заявил, что тема объединения с Архангельской областью закрыта.

Кроме того, он отметил, что проведение референдума по объединению «не планируется», а вопрос с объединением «был закрыт в конце мая».

2 июля в Кремле, комментируя итоги голосования по поправкам к Конституции в НАО, допустили, что на них мог повлиять вопрос объединения региона с Архангельской областью.

В данном регионе 54,57% избирателей не поддержали поправки, 44,42% проголосовали за.