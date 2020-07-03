Глава НАО заявил о закрытии темы объединения с Архангельской областью

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Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный рассказал, что тема объединения НАО и Архангельской области закрыта.
Глава НАО заявил о закрытии темы объединения с Архангельской областью
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В беседе с РБК он отметил, что «проведение референдума по объединению НАО и Архангельской области не планируется», а вопрос с объединением «был закрыт в конце мая».

Он также связал результаты голосования по поправкам к Конституции в регионе прежде всего «с тем протестом, который был в последнее время сконцентрирован на объединении НАО с Архангельской областью». Бездудный подчеркнул, что «эти настроения у жителей НАО были очень серьёзными».

По данным РИА Новости, НАО стал единственным российским регионом, жители которого не поддержали внесение изменений в Конституцию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал результаты голосования в Ненецком автономном округе.

Он не исключил, что на них мог повлиять вопрос объединения региона с Архангельской областью.

Как уточнялось, в данном регионе 54,57% избирателей не поддержали поправки, 44,42% проголосовали за.

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